Technologieindizes in den USA könnten sich auch am vorletzten Handelstag des Jahres zu Rekorden aufschwingen. Dominiert von Schwergewichten wie Apple , Microsoft und Amazon , wird der Nasdaq 100 am Donnerstag rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher berechnet bei 16 966 Punkten. Es wäre der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index. Um mehr als die Hälfte ist der Nasdaq 100 im Börsenjahr 2023 gestiegen.

28.12.2023 14:24