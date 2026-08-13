Als Kursstütze erwiesen sich die rückläufigen Ölpreise angesichts der relativen Ruhe im Nahostkonflikt. Weiter im Fokus bleibt die Inflationsentwicklung mit neuen Preisdaten aus den USA und deren Einfluss auf die Geldpolitik. Die Erzeugerpreise haben sich im Juli schwächer als erwartet entwickelt, gaben den Kursen aber kaum Impulse. Die Teuerungsrate liegt immer noch klar über der Zielmarke der US-Notenbank Fed von zwei Prozent.