An den jüngst wieder rekordhungrigen US-Börsen zeichnet sich am Dienstag ein unspektakuläres Marktgeschehen ab. Die Anleger warten gespannt auf den Quartalsbericht, den das KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will. Mit der Entwicklerkonferenz des Softwarekonzerns Microsoft steht bei einem weiteren Tech-Giganten das Boom-Thema Künstliche Intelligenz im Fokus.