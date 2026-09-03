Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die derzeitige Verfassung der US-Wirtschaft und den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der US-Notenbank darin bestärkt werden, die Leitzinsen alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Helaba an.