Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 6,9 Prozent hoch auf 26.748 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, sprang um 2,7 Prozent auf 49.447 Punkte hoch. Der breite S&P 500 gewann 4,7 Prozent auf 7.238 Zähler. Die Nvidia-Aktie selbst sprang um 32 Prozent nach oben.
Die Rückkehr Huangs könnte laut Marktanalyst Timo Emden von CapTrader «verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben». Er sieht in dem Schritt des Verwaltungsrats eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld./ck/stk
(AWP)