Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 6,9 Prozent hoch auf 26.748 Punkte. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, sprang um 2,7 Prozent auf 49.447 Punkte hoch. Der breite S&P 500 gewann 4,7 Prozent auf 7.238 Zähler. Die Nvidia-Aktie selbst sprang um 32 Prozent nach oben.