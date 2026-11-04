Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch geradezu euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der vortags schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten Handelsstunde um 2,11 Prozent auf 52.878 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,79 Prozent auf 7.704 Punkte hoch.