Gefragt waren auch Aktien von Technologiegiganten wie Amazon , Apple und Microsoft mit deutlichen Kursgewinnen. Apple und Microsoft reichte die Erholung vom jüngsten Kursrückschlag für Rekordhochs. Der iPhone-Konzern schob sich damit im Tauziehen um den Status als weltweit wertvollstes Börsenunternehmen wieder am Chipgiganten Nvidia vorbei. Dessen Anteilscheine verloren mit der schwachen Branche 1,9 Prozent. Bei AMD stand dank starker Quartalszahlen und eines insgesamt optimistischen Ausblicks ein Plus von 0,5 Prozent zu Buche.