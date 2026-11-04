Die Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch euphorisch auf den klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen reagiert. Der vortags schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 2,90 Prozent auf 53.289 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der sich bereits am Dienstag ein wenig berappelt hatte, ging es um 1,75 Prozent auf 7.702 Punkte hoch.