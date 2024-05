Ansonsten galt das Interesse der Investoren einer weiteren milliardenschweren Übernahme im US-Ölsektor. Der Branchenriese ConocoPhillips will den Wettbewerber Marathon Oil in einem 22,5 Milliarden US-Dollar schweren Aktientausch übernehmen. Die Conoco-Aktien sanken um 3,4 Prozent, während die Marathon-Titel zuletzt nur noch ein Plus von 0,8 Prozent behaupteten.