Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart in unterschiedlicher Verfassung. Während andere Indizes am Montag zulegten, geriet der Leitindex Dow Jones Industrial nach einem Rekord im frühen Handel in den Rückwärtsgang. Zwei Stunden vor Schluss stand er 0,27 Prozent tiefer bei 39 894,38 Punkten. Er rutschte damit wieder unter die 40 000-Punkte-Marke, die er in der vergangenen Woche erstmals überwunden hatte.