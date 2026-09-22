Der Dow Jones Industrial verlor 0,5 Prozent auf 51.802 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 7.763 Zählern. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.605 Punkte nach oben. Am Montag war der technologielastige Index um satte 2,8 Prozent gestiegen.