Die Papiere von Adobe verloren sieben Prozent. Das Software-Unternehmen bekommt mit Anil Chakravarthy einen neuen Chef. Die Berufung von Chakravarthy habe viele überrascht, hiess es von Jefferies. Das Analysehaus selber war davon ausgegangen, dass David Wadhwani, der Leiter des Kreativbereichs, die vernünftigere Wahl gewesen wäre. Dieser sei für drei Viertel des Umsatzes verantwortlich und geniesse sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Adobe hohes Ansehen.