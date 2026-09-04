Nach den Kursgewinnen am Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Im Fokus stand am Freitag der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte Arbeitsmarktbericht. Demnach ist die Beschäftigung unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte. Dementsprechend gaben Standardwerte leicht nach. Technologie-Aktien hingegen legten etwas weiter zu. Sie profitieren generell von der Hoffnung auf bessere Geschäft rund um Künstliche Intelligenz.