Der Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 53.426 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht deutet sich nunmehr für den US-Leitindex ein leichtes Minus an.
Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.729 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,4 Prozent auf 29.590 Punkte./la/stw
(AWP)