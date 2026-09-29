Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas ausgeweitet. Ein Rückgang der Ölpreise trug kaum dazu bei, die Befürchtungen der Anleger zu zerstreuen, dass die nach wie vor hohen Energiekosten die Inflation anheizen und die Notenbank zu Zinserhöhungen veranlassen könnten. Diese Sorgen liessen die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2002 steigen. Zudem mieden die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag das Risiko, und auch der Mangel an konkreten Verhandlungsfortschritten im Nahost-Krieg wurde als Argument für die trübe Stimmung genannt.