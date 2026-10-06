Der Dow Jones Industrial stieg um 0,5 Prozent auf 51.500 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.844 Zählern und gewann zuletzt 0,7 Prozent auf 7.827 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordniveau bei 31.361 Zählern und legte zuletzt um 0,7 Prozent auf 31.283 Punkte zu. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.