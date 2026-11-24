Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sprachen mit Blick auf den heutigen US-Handelstag und den Techsektor von einem «Lackmustest dafür, welche Rolle blosse Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben» - also welche Rolle das Handeln von Spekulanten gespielt hat, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und dann durch deren überraschenden Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.