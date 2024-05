Nach zuletzt sechs Gewinntagen in Folge hat der Dow Jones Industrial auch am Donnerstag weiter zugelegt. Knapp zwei Stunden vor dem Börsenschluss stand der New Yorker Leitindex 0,63 Prozent höher auf 39 302,83 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq 100 arbeitete sich nach anfangs schwächerer Tendenz ins Plus vor mit zuletzt 0,13 Prozent auf 18 108,35 Punkte. Schwache Chipwerte verhinderten höhere Aufschläge. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 5205,43 Zähler.