Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf hat sich der Dow Jones Industrial am Mittwoch stabilisiert. Für etwas Beruhigung sorgte, dass die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen sind. Am Markt war von einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug die Rede.