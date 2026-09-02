Der Dow stieg um 0,7 Prozent auf 53.125 Prunkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.659 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trat mit 29.076 Punkten hingegen fast auf der Stelle./la/he

(AWP)