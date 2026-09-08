«Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft», sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die EZB und die am Freitag anstehenden US-Inflationszahlen. Die Spannungen im Nahen Osten dominierten mit steigenden Ölpreisen die Nachrichtenlage und belasteten weiterhin die Stimmung. Unter Anlegern herrsche daher in der Breite Unsicherheit, auch wenn bestimmte Bereiche des KI-Sektors weiterhin stark nachgefragt würden.