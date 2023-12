Zuletzt behauptete der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,04 Prozent auf 35 964,60 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex nur mühsam an den starken Vortag an - der erstmalige Sprung über die Marke von 36 000 Punkten seit Januar 2022 war nicht von langer Dauer. Auf Wochensicht zeichnet sich indes ein Gewinn von 1,6 Prozent ab.