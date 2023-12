Auch insgesamt hielten sich die Bewertungen an den US-Börsen in Grenzen. Der marktbreite S&P 500 stieg in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld um 0,31 Prozent auf 4734,00 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,28 Prozent auf 16 670,37 Zähler. Börsianer gehen davon aus, dass die grossen Adressen in den Märkten ihre Bücher für 2023 bereits geschlossen haben und es daher auch in den restlichen Tagen bis Jahresende recht ruhig zugehen dürfte.