Die neue Börsenwoche steht im Zeichen erwarteter Quartalszahlen einiger wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft , Alphabet und Amazon . Diese dürften vor allem den Nasdaq 100 beeinflussen, der am Freitag nach seinem Tief seit einem Monat schon einen Stabilisierungsversuch eingeleitet hatte. Diesen setzte der technologielastige Leitindex nun fort mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf 29.052 Zähler./tih/jha/