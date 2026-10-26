Weil in den USA noch nicht auf Normalzeit umgestellt wurde, findet der Börsenhandel in mitteleuropäischer Zeit in dieser Woche eine Stunde früher statt als üblich. Der Dow Jones Industrial legte nach etwa einer Handelsstunde um 0,6 Prozent auf 52.513 Punkte zu, nachdem er am Freitag deutlich darunter gelitten hatte, dass die hohen Ölpreise wieder Inflationsängste schürten. Am breiten Markt ging es für den S&P 500 um 0,6 Prozent auf 7.669 Zähler nach oben.