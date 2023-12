Die US-Börsen haben am Mittwoch nach geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed ihre Rally in Richtung Rekordhoch fortgesetzt. So senkten die Notenbanker ihre Inflationserwartungen für dieses und auch das neue Jahr. Zudem zeigte sich, dass die Währungshüte 2024 Leitzinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte erwarten.

13.12.2023 20:18