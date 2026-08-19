Die Titel des Kosmetikunternehmens Estee Lauder legten nach Geschäftszahlen um mehr als 16 Prozent zu. Für die Anteile der Baumarktkette Lowe's ging es um über 4 Prozent hoch, obwohl das Unternehmen den Ausblick kürzte. Konkurrent Home Depot , dessen Aktien am Vortag nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen kaum von der Stelle gekommen waren, verbuchte am Mittwoch Kursgewinne von mehr als 3 Prozent. Die Papiere des Einzelhändlers Target gewannen nach einer erhöhten Prognose rund 5 Prozent./ajx/he