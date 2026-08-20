Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Der Aktienkurs des weltweit grössten Filial-Einzelhändlers fiel um 9 Prozent. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.