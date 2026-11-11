Solide hielt sich im Tech-Sektor auch die Nvidia-Aktien mit einem Anstieg um knapp zwei Prozent. Sie hatten zuletzt erheblich unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht./bek/he