Auch andere Nutzniesser Künstlicher Intelligenz steuern auf klare Kursgewinne zu, insbesondere die Halbleitertitel. So ging es für Nvidia um 8,6 Prozent hoch. Am Freitag waren die Aktien um weitere knapp 14 Prozent abgesackt - auch wegen eines Berichts, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des KI-Chipriesen untersucht. Der Wochenverlust war mit fast 23 Prozent der höchste seit dem Jahr 2008, und gegenüber dem Rekord Anfang Oktober stand fast eine Kurshalbierung zu Buche. Bei den Papieren der Branchenkollegen Sandisk , Intel und Micron Technology zeichnet sich am Montag ebenfalls eine deutliche Erholung ab.