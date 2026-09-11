Schwankungen gab es auch bei Oracle , die nach einem ersten Spitzenanstieg um acht Prozent zeitweise ins Minus rutschten. Zuletzt mühten sie dann wieder mit 0,4 Prozent in die Gewinnzone. Das Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal zwar kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Wie schon in den Tagen zuvor, entwickelten die Anleger einen gewissen Respekt vor dem guten Lauf, den die Aktien bis Anfang der Woche gehabt hatten.