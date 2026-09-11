Die Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau nicht verändert und damit die Erwartungen erfüllt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gestiegen. Da dies ein nach wie vor zu hoher Wert für die US-Notenbank Fed ist, sehen viele Fachleute in ersten Kommentaren die Erwartung untermauert, dass die Währungshüter in der kommenden Woche ihren Leitzins anheben werden.