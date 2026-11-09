Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, dass die Nvidia -Aktien in der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten litten. Um knapp sieben Prozent ging es für die Papiere abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.