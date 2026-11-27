Zum Wochenstart war der Auswahlindex Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das Tagesminus von zeitweise 4,7 Prozent verringerte sich so letztlich auf ein Minus von 0,6 Prozent.