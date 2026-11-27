Denn: Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Blackwell-Prozessoren in ein Rechenzentrum in China gelangt sind, das Verbindungen zur mutmasslichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist. Dieses hatte Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem namensgleichen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem, weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgeben musste. Mittlerweile ist er wieder im Amt, woraufhin die Börsen zur Erholung ansetzten.