Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet. Die Umsätze im US-Einzelhandel gingen im Juli zurück, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet ein, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.