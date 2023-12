Mit moderaten Gewinnen und Höchstständen haben sich die US-Aktienmärkte im nachweihnachtlichen Handel präsentiert. Unterstützung erhielten die Aktien von niedrigeren Renditen am Anleihemarkt. Die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen gab am Mittwoch nach. Anleger setzen also weiterhin auf niedrigere Kapitalmarktzinsen.

27.12.2023 20:06