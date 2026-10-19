Auf die jüngste Talfahrt der technologielastigen Nasdaq-Börse in den USA ist am Montag ein Stabilisierungsversuch gefolgt. Während sich der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Auftakt mit minus 0,1 Prozent auf 51.958 Punkten nahezu unverändert zum Freitagsschluss zeigte, erholte sich der Nasdaq-Auswahlindex 100 mit plus 1,3 Prozent auf 29.568,98 Zähler etwas von seinen kräftigen Verlusten. Der breite Nasdaq Composite legte um 1,0 Prozent zu.