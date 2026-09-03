Zudem richten sich die Blicke der Anleger zunehmend auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Hiervon erhofft man sich Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft und den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed. Sollte der Arbeitsmarktbericht ein Stellenplus aufweisen, könnten Vertreter der Fed darin bestärkt werden, die Leitzinsen alsbald zu erhöhen, merkten die Volkswirte der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an.