Der Dow stieg um 0,5 Prozent auf 53.347 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.698 Zähler nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,3 Prozent auf 29.223 Punkte zu./la/he

(AWP)