Der Dow Jones Industrial stieg um 0,5 Prozent auf 51.530 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.835 Zählern und gewann zuletzt 0,7 Prozent auf 7.829 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordniveau bei 31.328 Zählern und legte zuletzt um 0,8 Prozent auf 31.314 Punkte zu. Das neue Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.