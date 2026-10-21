Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Börsenstart zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 29.708 Punkte an, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war.