United Airlines > prognostizierte für die letzten drei Monate des Jahres ein schwächeres Ergebnis als erwartet. Damit wird deutlich, wie sehr steigende Kerosinpreise an den Gewinnen von Fluggesellschaften zehren, obwohl die Nachfrage nach Reisen stabil bleibt. Die Papiere von United legten dennoch um 6,9 Prozent zu. Aussagen zu starken Betriebsergebnissen und Zuversicht für die Ziele für die Vorsteuermarge im Jahr 2027 beflügelten den Kurs./ajx/he