Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt haben die US-Aktienmärkte am Montag im weiteren Verlauf moderat zugelegt. Überdurchschnittliche Kursgewinne bei einigen schwergewichteten Technologiewerten sorgten für Unterstützung und überwogen die jüngsten Sorgen über die nach wie vor hohen Ölpreise und Anleiherenditen. Frische Konjunkturdaten lieferten leicht positive Impulse. Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor - gemessen am Einkaufsmanagerindex ISM - ist im September weitgehend wie erwartet ausgefallen.