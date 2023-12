Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt starken Lauf zum Wochenstart an Boden verloren. Nach den deutlichen Kursaufschlägen im November hätten Anleger am Montag vor allem bei den Technologiewerten Gewinne mitgenommen, hiess es aus dem Handel. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So sind die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober stärker als erwartet gefallen.

04.12.2023 20:05