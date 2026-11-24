Hier - wie generell am Aktienmarkt - könnte sich indes Geduld bezahlt machen. Denn laut einer aktuellen LBBW-Auswertung notierten fünf der sechs grössten Tech-Börsengänge seit dem von Facebook im Jahr 2012 ein halbes Jahr nach ihrem Debüt unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags. Heutzutage jedoch gehört der inzwischen unter Meta firmierende Social-Media- und Technologieriese Facebook zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Das gilt nach wie vor auch für Anthropic sowie den Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX - obwohl beide Unternehmen erst seit kurzem an der Börse notiert sind.