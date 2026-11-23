In einer überraschenden Kehrtwende holte der Chip-Konzern seinen Mitbegründer Jensen Huang zurück. Nun ist er wieder Präsident und Firmenchef sowie Teil des Verwaltungsrats. Huang war vor fast zwei Wochen wegen bekannt gewordener Affären als Nvidia-Chef zurückgetreten. In den vergangenen Tagen hatten einige Brancheninsider für Huangs Rückkehr plädiert und argumentiert, dass er unersetzlich für Nvidia sei - und Nvidia unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Laut US-Präsident Donald Trump hat die US-Regierung ausserdem «keinen Grund zur Annahme, dass Jensens Rückkehr zu Nvidia ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt». Die eingeleiteten Untersuchungen des Verwaltungsrats werden aber fortgesetzt.