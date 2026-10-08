Daraufhin knickten vor allem die Kurse von KI-Halbleiterkonzernen ein. So verbuchten die Aktien von Nvidia , Arm Holdings , Intel , AMD , Marvell Technology , Micron und Sandisk Kursabschläge zwischen 3,0 und 7,0 Prozent. Dagegen waren Aktien der Energiekonzerne aufgrund der deutlich gestiegenen Ölpreise am stärksten gefragt. So gewannen die Papiere von Chevron und ExxonMobil 3,1 beziehungsweise 2,8 Prozent.