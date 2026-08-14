Im Techsektor standen vor dem Wochenende Applied Materials unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 3,7 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend grosse Erwartungshürde und für Gewinnmitnahmen, hiess es zur Begründung aus dem Handel.