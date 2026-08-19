Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sich der Kurs der Moderna-Aktien im frühen Handel mehr als verdoppeln. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen kräftig zu.