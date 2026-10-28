Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen («Magnificent 7») rangierte die Mehrheit im Minus, nur Alphabet konnte sich im Plus behaupten. Bei dem Internetkonzern kam nach zuletzt schlechtem Lauf etwas Vorfreude auf. Dazu bei trug auch ein Kreise-Bericht, wonach der KI-Riese OpenI beabsichtigen soll, für den Ausbau seiner Rechenkapazitäten Chips von der Alphabet-Tochter Google zu kaufen.