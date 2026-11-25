Vor dem Thanksgiving-Feiertag am morgigen Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sackte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 3,1 Prozent ab auf 25.405 Punkte. Zeitweise war er sogar - wie am vergangenen Freitag - wieder unter 25.000 Punkte gefallen. Allerdings hielt er sich nun über dem Freitagstief, was zumindest ein wenig Hoffnung machen könnte.